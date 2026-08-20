T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Nachmittag südwärts

Die T-Mobile US-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 181,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 181,83 USD. Bei 182,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 86'538 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2025 auf bis zu 261,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 43,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 165,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 9,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 22.79 Mrd. USD gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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