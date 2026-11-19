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19.11.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 162,24 USD ab.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 162,24 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'219 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,21 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 355'504 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2026 auf bis zu 143,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 12,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,19 USD. T-Mobile US veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,41 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent auf 23.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2029 18,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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