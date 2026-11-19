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19.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 161,10 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 161,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 161,03 USD. Bei 164,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 125'639 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (224,70 USD) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 28,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2026 bei 143,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 10,77 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,19 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 23.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 18,31 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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