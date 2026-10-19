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19.10.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verzeichnet am Montagabend Verluste

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verzeichnet am Montagabend Verluste

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 157,98 USD.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 157,98 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'699 Punkten realisiert. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,36 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,77 USD. Zuletzt wechselten 347'326 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 230,49 USD. Mit einem Zuwachs von 45,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 147,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 6,37 Prozent sinken.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,65 USD ausgeschüttet werden. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.79 Mrd. USD – ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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