T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend gefragt

Das Papier von T-Mobile US konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 184,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 187,48 USD zu. Bei 183,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 410'097 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 261,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. 41,54 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 11,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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