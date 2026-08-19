T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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19.08.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 186,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 187,24 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 183,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 148'160 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 261,49 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 28,52 Prozent niedriger. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 12,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. T-Mobile US gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,90 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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