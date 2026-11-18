Um 20:26 Uhr ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 163,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 161,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 416'871 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 224,70 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 37,13 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 143,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 13,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,20 USD. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,22 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.96 Mrd. USD eingefahren.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 11,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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