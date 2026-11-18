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18.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 162,70 USD abwärts.
Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 162,70 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten realisiert. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,85 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 114'957 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 224,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Zuwachs von 38,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2026 (143,75 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,20 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 11,18 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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