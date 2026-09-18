T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 168,33 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'633 Punkten tendiert. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,59 USD. Bisher wurden heute 1'923'028 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 242,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Bei einem Wert von 164,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Abschläge von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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