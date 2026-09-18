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18.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Freitagnachmittag fester

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 166,75 USD.

T-Mobile US
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 166,75 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'622 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 166,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 164,59 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'465'261 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 242,34 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,33 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,03 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 1,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 23.07.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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