T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend in Grün

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 184,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'701 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 184,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 559'469 T-Mobile US-Aktien.

Am 21.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 261,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 165,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 22.79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent gesteigert.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,90 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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