T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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18.08.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag freundlich
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 182,87 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 182,87 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Bei 183,39 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 183,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 135'217 T-Mobile US-Aktien.
Bei 261,49 USD markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 30,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 9,36 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 22.79 Mrd. USD gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,90 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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