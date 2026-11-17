Um 20:26 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 169,80 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 169,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 371'250 Stück.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 224,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2026 bei 143,75 USD. Mit Abgaben von 15,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,20 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 3,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 23.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 21.96 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte T-Mobile US am 03.02.2027 präsentieren.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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