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17.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 172,40 USD.
Die T-Mobile US-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 172,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'384 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 172,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 102'105 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Bei 224,70 USD erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,34 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 143,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte T-Mobile US am 03.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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