T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Donnerstagabend ausgebremst

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,9 Prozent auf 167,62 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 167,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,61 USD. Zuletzt wechselten 616'851 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Bei 242,34 USD erreichte der Titel am 25.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 44,58 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 1,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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