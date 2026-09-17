T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit Einbussen

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 171,84 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 171,73 USD. Mit einem Wert von 176,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 141'966 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 165,75 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,54 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,90 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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