Um 20:26 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 170,87 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 172,58 USD. Bei 171,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 232'395 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 224,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 23,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,20 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. T-Mobile US liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 11,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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