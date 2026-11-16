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16.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von T-Mobile US zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Das Papier von T-Mobile US konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 171,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 172,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 78'590 T-Mobile US-Aktien.
Bei 224,70 USD erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 30,75 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2026 (143,75 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,20 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,22 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie eingefahren. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 11,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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