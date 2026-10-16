T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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16.10.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Freitagabend fester
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 158,86 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 158,86 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'649 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 159,63 USD. Bei 158,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 740'003 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 230,49 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,91 USD am 10.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 6,89 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,65 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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