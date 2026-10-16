T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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16.10.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 158,44 USD.
Die T-Mobile US-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 158,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Bei 159,19 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,99 USD. Bisher wurden heute 255'748 T-Mobile US-Aktien gehandelt.
Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 230,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Bei 147,91 USD erreichte der Anteilsschein am 10.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 7,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,65 USD. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,92 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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