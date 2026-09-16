T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend Verlust reich

Die T-Mobile US-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 176,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 176,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 407'110 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 242,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 37,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 6,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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