T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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16.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US fällt am Nachmittag
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 178,80 USD.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 178,80 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'600 Punkten liegt. Bei 178,63 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 180,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 145'355 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 242,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 165,75 USD am 01.07.2026. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 7,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.
In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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