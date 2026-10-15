T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 162,39 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'702 Punkten tendiert. Bei 163,16 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 233'682 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 230,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,91 USD. Dieser Wert wurde am 10.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 8,92 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,65 USD je T-Mobile US-Aktie. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 22.79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte T-Mobile US die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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