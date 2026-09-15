T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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15.09.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 181,16 USD nach.
Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 181,16 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 180,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,23 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 478'713 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,19 USD) erklomm das Papier am 16.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 34,79 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 165,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 8,51 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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