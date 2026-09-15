T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von T-Mobile US zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 183,85 USD.
Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 183,85 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten tendiert. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,51 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 183,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 98'609 Stück.
Bei einem Wert von 244,19 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 32,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient
Deutsche Telekom-Aktie & Co. im Fokus: Goldman Sachs sieht bei europäischen Telekomwerten Chancen für Anleger
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Elliott builds stake in Deutsche Telekom and opposes T-Mobile US merger (Financial Times)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
31.08.26
|August 2026: Analysten sehen Potenzial bei T-Mobile US-Aktie (finanzen.net)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)