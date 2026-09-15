T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Nachmittag

Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 183,85 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten tendiert. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,51 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 183,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 98'609 Stück.

Bei einem Wert von 244,19 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 32,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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