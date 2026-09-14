T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend fester

Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 183,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 185,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 308'375 Stück.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,19 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,79 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,90 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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