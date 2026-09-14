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14.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu

T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 183,24 USD zu.

T-Mobile US
149.61 CHF 0.41%
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Um 16:28 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 183,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'596 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 185,51 USD. Bei 184,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 100'932 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,19 USD an. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 24,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 10,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 3,66 USD je Wertpapier. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 22.10.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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