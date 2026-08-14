T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend im Minusbereich

Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 181,54 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'784 Punkten realisiert. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 181,33 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 182,97 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350'540 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 261,49 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,04 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 8,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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