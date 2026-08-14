T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 181,95 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 181,92 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 182,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 139'111 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (261,49 USD) erklomm das Papier am 21.08.2025. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 43,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,75 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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