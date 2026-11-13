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13.11.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 170,14 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 170,14 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die T-Mobile US-Aktie bis auf 169,66 USD ein. Bei 171,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 197'477 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 224,70 USD erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2026 Kursverluste bis auf 143,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,20 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. T-Mobile US liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent auf 23.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,18 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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