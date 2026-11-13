|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 171,79 USD.
Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 171,79 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten tendiert. Bei 172,91 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 171,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 72'758 T-Mobile US-Aktien.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 143,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 16,32 Prozent sinken.
Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte T-Mobile US am 03.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 11,18 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient
So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
13.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Deutlicher Rückschlag am Donnerstagnachmittag für den NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
T-Mobile US am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.