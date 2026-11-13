T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 171,79 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten tendiert. Bei 172,91 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 171,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 72'758 T-Mobile US-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 143,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 16,32 Prozent sinken.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte T-Mobile US am 03.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 11,18 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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