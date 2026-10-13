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13.10.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Dienstagabend

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Dienstagabend

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von T-Mobile US konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 154,30 USD.

T-Mobile US
127.47 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 154,30 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,51 USD. Bei 152,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 561'741 T-Mobile US-Aktien.

Bei einem Wert von 230,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 49,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2026 auf bis zu 147,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 4,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,65 USD aus. Am 23.07.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,84 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.13 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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