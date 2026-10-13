T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 152,96 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 154,20 USD. Mit einem Wert von 152,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188'091 T-Mobile US-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 230,49 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 33,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2026 bei 147,91 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 3,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,65 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 28.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,92 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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