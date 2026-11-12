T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagabend in Rot

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 171,71 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 171,56 USD. Bei 174,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 265'584 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 224,70 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,86 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2026 auf bis zu 143,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,28 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,20 USD ausgeschüttet werden. T-Mobile US liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,41 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,18 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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