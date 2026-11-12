T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 174,27 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'591 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die T-Mobile US-Aktie bei 174,88 USD. Bei 174,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104'837 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 224,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2026 auf bis zu 143,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,20 USD aus. Am 28.10.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,41 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte T-Mobile US am 03.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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