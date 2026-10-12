T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Montagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 153,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,60 USD an. Mit einem Wert von 149,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'002'477 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 231,02 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 50,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 147,91 USD. Mit einem Kursverlust von 3,49 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,65 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.79 Mrd. USD – ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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