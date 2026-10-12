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12.10.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu

T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 152,87 USD.

T-Mobile US
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 152,87 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 153,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 451'586 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 3,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,65 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,92 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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