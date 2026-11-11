T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Mittwochabend ausgebremst

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 168,33 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'625 Punkten liegt. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 167,39 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 303'042 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 224,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Am 29.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,75 USD. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 14,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,20 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 3,66 USD je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 23.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 21.96 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 11,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient

So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingefahren