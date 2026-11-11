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11.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 168,05 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 168,05 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 167,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 169,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 91'828 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 143,75 USD am 29.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,20 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,41 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23.58 Mrd. USD gegenüber 21.96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.
In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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