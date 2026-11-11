T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 168,05 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 167,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 169,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 91'828 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 143,75 USD am 29.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,20 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,41 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23.58 Mrd. USD gegenüber 21.96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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