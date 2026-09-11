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11.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Abend

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 183,38 USD.

T-Mobile US
149.00 CHF 3.94%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 183,38 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 183,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,20 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 407'606 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,19 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 33,16 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 9,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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