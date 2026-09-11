T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagnachmittag stärker

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 181,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 181,67 USD. Bei 179,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119'623 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,19 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (165,75 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,46 Prozent wieder erreichen.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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