T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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11.08.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend freundlich
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 180,97 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 180,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'727 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 181,64 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 457'400 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Bei 261,49 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 165,75 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,41 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Am 23.07.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,90 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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