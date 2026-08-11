T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 179,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 144'277 T-Mobile US-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 261,49 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 165,75 USD am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 7,50 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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