T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 167,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'507 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 165,08 USD. Bei 169,67 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 319'555 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,70 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 25,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 143,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 16,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,20 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 23.58 Mrd. USD gegenüber 21.96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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