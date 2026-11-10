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10.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 165,62 USD ab.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 165,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. Im Tief verlor die T-Mobile US-Aktie bis auf 165,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,67 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119'295 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 224,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,67 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 143,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,20 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.
In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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