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10.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagabend mit Verlusten

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 176,20 USD.

T-Mobile US
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 176,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'590 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 174,73 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 178,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 495'723 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,19 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 27,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 165,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 6,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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