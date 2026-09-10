T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 178,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'603 Punkten notiert. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 179,23 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 178,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 153'441 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 244,19 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Bei 165,75 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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