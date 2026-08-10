T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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10.08.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gibt am Montagabend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 176,15 USD.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 176,15 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'749 Punkten notiert. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 173,17 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 175,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 472'240 T-Mobile US-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 261,49 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Am 01.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 165,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 22.79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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