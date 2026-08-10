T-Mobile US Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von T-Mobile US

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 173,77 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 173,77 USD. Bei 175,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154'668 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,49 USD. Dieser Kurs wurde am 21.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 33,55 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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