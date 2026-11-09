T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 164,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 165,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 162,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 181'987 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 224,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 26,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,75 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 14,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,20 USD je Aktie ausschütten. T-Mobile US liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,22 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 23.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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