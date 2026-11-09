|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag gesucht
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von T-Mobile US legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 164,90 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 164,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 165,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 162,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 181'987 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 224,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 26,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,75 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 14,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,20 USD je Aktie ausschütten. T-Mobile US liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,22 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 23.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,41 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient
So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
06.11.26
|T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Freitagabend zu (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Deutlicher Rückschlag am Donnerstagnachmittag für den NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 mit Kurseinbruch (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.